VACANCIA de DINA BOLUARTE HOY EN VIVO: JOSÉ JERÍ ASUME la PRESIDENCIA 'Titulares en LR'
VACANCIA DE DINA BOLUARTE HOY EN VIVO Con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, poniendo fin a su mandato. Como consecuencia, JOSÉ JERÍ, presidente del Congreso, asumió como jefe de Estado por sucesión constitucional, jurando en el cargo en la madrugada del 10 de octubre de 2025.
vacancia de dina boluarte hoy
vacancia dina boluarte
vacancia de dina boluarte hoy en vivo
vacancia en vivo
vacancia dina
vacan a dina
vacancia de dina boluarte en vivo
vacan a dina boluarte hoy
jose jeri nuevo presidente
jose jeri asume la presidencia
jose jeri presidente del peru
jose jeri juramenta
jose jeri jura como presidente
jose jeri juramentacion
noticias en vivo
noticias en vivo peru
noticias de hoy
noticias en vivo peru lima hoy
noticias
noticias de lima hoy
noticias en vivo de hoy
noticias en vivo peru hoy dia
noticias de hoy peru en vivo
noticias internacionales de hoy
Desde La República - LR+
DINA BOLUARTE: José Jerí nuevo presidente tras aprobarse vacancia EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR.
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
Techo de COMISARÍA SE DERRUMBA y deja TRES POLICÍAS HERIDOS shorts.
VACANCIA de DINA BOLUARTE HOY EN VIVO: JOSÉ JERÍ ASUME la PRESIDENCIA 'Titulares en LR'.
CONGRESO aprueba VACANCIA de DINA BOLUARTE shorts.
¡LA BOTAN! Coalición gobernante aprueba vacancia contra Dina Boluarte HLR.
¡LO ULTIMO! Jose Jerí juró y se convirtió en el nuevo presidente del Perú HLR.
¡VERGÜENZA! Dina Boluarte dio su último mensaje tras vacancia presidencial HLR.
¡SE VA! Congreso aprobó vacancia contra Dina Boluarte HLR.
¡DIRECTA! SUSEL PAREDES arremete contra DINA BOLUARTE tras admisión de moción de vacancia HLR.
¡SOLO UN VOTO EN CONTRA! Dina Boluarte: Congreso admite MOCIÓN DE VACANCIA HLR.
TERREMOTO de 7,6 sacude Filipinas y emiten alerta de tsunami.
CURWEN EXPLICA LO QUE ESCONDE LA NUEVA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA DINA CURWEN EN LA REPÚBLICA.
IPHONE VS XIAOMI: ¿Cuál es el MEJOR 17 Pro Max? DaTec.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.