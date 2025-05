GRABADO el 05-05-2025

Dina Boluarte no pagó por sus cirugías asegurando que "no tenía plata", según doctor Cabani

La presidenta Dina Boluarte no pagó a los médicos que la atendieron en una clínica, según reveló el doctor Mario Cabani, quien la atendió. En su declaración ante el Ministerio Público, el médico señaló que Boluarte se excusó diciendo que no tenía plata para cubrir los gastos.



Ambos habían acordado que el pago se realizaría posteriormente. Sin embargo, debido a que la mandataria no cumplió con el acuerdo, Cabani envió varias cartas exigiendo el pago y la devolución de su historial médico, que Boluarte se llevó sin autorización.



Recientemente, según Cabani, la presidenta envió 4 mil 500 dólares en efectivo, a través de una persona, pero la clínica ha exigido que se acredite el origen lícito del dinero. A pesar de la entrega, aún no han recibido una respuesta por parte de la mandataria.



PRESIDENTA NO NECESITABA OPERACIÓN



El otorrinolaringólogo Javier Sánchez, quien también participó en las intervenciones de la presidenta, respaldó la versión de Cabani. Además, aseguró ante la Fiscalía que no necesitaba ser operara porque podía respirar con normalidad.



El fiscal Mendoza recibirá el próximo lunes el peritaje sobre diez decretos firmados por Dina Boluarte durante su tiempo de reposo, lo que podría dar lugar a una denuncia constitucional por abandono de cargo y omisión de funciones, según Hildebrandt en sus trece.

Desde 24 Horas

Además hoy día 06 de Mayo en el calendario del Perú.

