GRABADO el 08-10-2025

Dina Boluarte: "Comprendemos la desesperación de los transportistas y estamos junto a ustedes"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que su gobierno comprende la desesperación de los transportistas y afirmó que están junto a ellos en su reclamo.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 09 de Octubre

Máximo Ramírez: "Entiendo el malestar, pero la Policía no es enemigo de los transportistas"

SMP: Extorsionadores queman mototaxi y dejan sin trabajo a padre de cinco niños

Chofer detenido por pedir pasaje a policía: Caso podría marcar un precedente legal

Transportistas no descartan nuevo paro si es que hay otro asesinato: "Volvemos a parar"

EXITOSA DEPORTES FERRARI CERCA DEL NUEVO DT DE PERÚ l AYACUCHO FC SE QUEDA EN LA LIGA 1 - 08/10/25

Dina Boluarte y autoridades participan en la ceremonia en conmemoración por el Combate de Angamos

Sutep cuestiona al MEF por observaciones a la Ley Nº 3864: "¿Cuáles son sus propuestas?"

EXITOSA DEPORTES FERRARI CERCA DEL NUEVO DT DE PERÚ l AYACUCHO FC SE QUEDA EN LA LIGA 1 - 08/10/25

Policía acusada de no querer pagar pasaje: "El chofer le lanza una serie de improperios"

Encuestas podrán difundirse hasta 3 días antes de la elección

Abogada denuncia que Patricia Benavides plagió cerca de 30 páginas de un artículo suyo

Miguel Ángel Palomino a la PNP: ¿Por qué no pueden arrestar a cabecillas de bandas criminales?

Dina Boluarte: "Comprendemos la desesperación de los transportistas y estamos junto a ustedes"

Dina Boluarte: "No cederemos ante el terror que quiere imponer la delincuencia"

Nicolás Lúcar: "Pagas impuestos para que la PNP te cuide, no lo hacen y encima no pagas pasaje"

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

