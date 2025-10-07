GRABADO el 07-10-2025

Delincuentes asaltan importadora y tienda de postres en Santa Anita

Los vecinos exigen captura de los delincuentes que siguen operando en la zona.

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas TRANSPORTISTAS RECHAZAN ACUERDOS CON EL EJECUTIVO - ATV.

Miguel Palomino: "40 de conductores y empresas acataron paro hoy".

Iquitos: Policía recupera mototaxi reportada como robada sumergida en el río.

Cusco: Conductor en estado de ebriedad sufre fuerte choque con un enrejado.

San Luis: Capturan a sujeto que asaltaba a transeúntes y fugaba en mototaxi.

Delincuentes asaltan importadora y tienda de postres en Santa Anita.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas.

Dirigente de transporte: "Te matan, leas o no el mensaje. La presidenta habla estupideces".

Chofer de la empresa Santa Catalina baleado por extorsionadores se encuentra en estado es crítico.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Octubre de 2025.

Madre e hija mueren calcinadas en su casa y vecinos culpan a la municipalidad de Surco.

Martín Ojeda revela acuerdos con el Gobierno para levantar el paro de transportistas.

Dirigente transportista tras declaraciones del jefe de la PNP: "Qué estupidez la de este señor".

Miguel Palomino: "El Congreso y el Gobierno nos están matando con sus leyes pro crímenes".

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas TRANSPORTISTAS RECHAZAN ACUERDOS CON EL EJECUTIVO - ATV

video

Miguel Palomino: "40 de conductores y empresas acataron paro hoy"

video

Iquitos: Policía recupera mototaxi reportada como robada sumergida en el río

video

Cusco: Conductor en estado de ebriedad sufre fuerte choque con un enrejado

video

San Luis: Capturan a sujeto que asaltaba a transeúntes y fugaba en mototaxi

video

Delincuentes asaltan importadora y tienda de postres en Santa Anita

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 7 de octubre del 2025

video

'Secretos de cocina': Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas

video

Dirigente de transporte: "Te matan, leas o no el mensaje. La presidenta habla estupideces"

video

Chofer de la empresa Santa Catalina baleado por extorsionadores se encuentra en estado es crítico

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Octubre de 2025

video

Madre e hija mueren calcinadas en su casa y vecinos culpan a la municipalidad de Surco

video

Martín Ojeda revela acuerdos con el Gobierno para levantar el paro de transportistas

video

Dirigente transportista tras declaraciones del jefe de la PNP: "Qué estupidez la de este señor"

video

Miguel Palomino: "El Congreso y el Gobierno nos están matando con sus leyes pro crímenes"

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo