Policía interviene comitiva del alcalde de Pataz: encontraron armas en uno de los vehículos

Esta tarde, policías intervinieron una camioneta que formaba parte de la comitiva del alcalde de la provincia liberteña de Pataz, Aldo Mariños, cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, en la región Áncash.



Durante la inspección, se hallaron armas de fuego en uno de los vehículos. Los ocupantes señalaron que estaban destinadas para la seguridad del burgomaestre sin embargo, en el momento de la intervención no presentaron los permisos correspondientes.



CAMINATA DE SACRIFICIO



Por ello, los integrantes de la comitiva fueron llevados a la comisaría del sector para verificar la legalidad del armamento. El alcalde Aldo Mariños acudió a la sede policial. Horas después se comprobó que las cuatro pistolas y un arma de caza tenían autorización.



Tras las diligencias, el alcalde de Pataz y su comitiva se retiraron de la sede policial para continuar su recorrido. Aldo Mariños realiza una Caminata de Sacrificio rumbo a la ciudad de Lima, el recorrido lo realiza acompañado de sus ronderos y simpatizantes.

