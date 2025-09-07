GRABADO el 07-09-2025

Jaime Chincha, periodista peruano, falleció hoy a los 48 años

El reconocido periodista Jaime Chincha, falleció este domingo 7 de setiembre, a los 48 años de edad.

Senamhi sobre el clima en Ica: "Esta semana no se presentará vientos intensos".

Fiscal pide reunión con Provías Nacional por situación en la Panamericana Sur.

Barranca: Padres de familia denuncian deterioro de la infraestructura de un colegio.

Huancayo: Enfermeras exigen mejoras en infraestructura y equipamiento de hospital.

Chiclayo: Distrito de Eten celebra la canonización de Carlo Acutis.

Chiclayo: Distrito de La Victoria pide ampliar la 'Ruta del Papa'.

Chiclayo: Ciudadanos reaccionan la cédula de votación en las elecciones 2026.

Erick Urbina: "Es muy probable que le den la razón a la defensa de Keiko Fujimori".

Eduardo Pérez Rocha sobre posible hackeo a la PNP: "Evidencia la falta de contrainteligencia".

Padre Luis Gaspar tras canonización: "Es el primer santo de la generación millennial".

Cecilia García: "Se ha afectado uno de los puntos turísticos más importantes del Perú".

Cámara de Comercio de Machu Picchu critica a Consettur: "Afecta al 100 de turistas".

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

