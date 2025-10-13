GRABADO el 13-10-2025

José Jeri enfrenta críticas por querer imitar el estilo de Nayib Bukele

Gran controversia ha generado en redes sociales las primeras acciones del presidente José Jeri, quien asumió el mando tras la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Congreso. Usuarios en distintas plataformas han cuestionado su comportamiento, señalando que estaría intentando imitar el estilo de liderazgo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.



Las críticas surgieron luego de los primeros días de gestión de Jeri, marcados por su alta exposición mediática y presencia en operativos policiales. Diversos analistas y ciudadanos advirtieron que existen grandes diferencias entre ambos mandatarios, ya que Bukele consolidó su poder tras varios años de gobierno y logró reducir drásticamente la inseguridad en El Salvador, mientras que Jeri aún no conforma su gabinete ministerial.



Durante el fin de semana, se viralizaron imágenes del presidente peruano encabezando un operativo en penales de Lima, en una acción muy similar a las intervenciones carcelarias impulsadas por Bukele como parte de su política de mano dura contra la delincuencia. El hecho reavivó el debate sobre si Jeri busca replicar una estrategia comunicacional o si se trata de mostrar protagonismo ante la inseguridad ciudadana.



FERNANDO TUESTA: LA IMAGEN NO BASTA SIN RESULTADOS



El politólogo Fernando Tuesta señaló que construir la imagen de un presidente es importante, pero debe estar respaldada por hechos concretos. Añadió: Cuando Bukele iba a las cárceles, ya había vencido a los criminales en El Salvador. Según Tuesta, el Perú sigue inmerso en una crisis de inseguridad sin resultados visibles.



Además, el analista advirtió que José Jeri carece de experiencia en cargos de gestión pública, salvo su reciente paso por la presidencia del Congreso. Se nota que busca acercarse a la gente mediante redes sociales, pero aún no demuestra capacidad de administración ni liderazgo político, enfatizó.





Ingresa a http://ptv.pe/455979 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 13/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Hoy se realizará Simulacro Nacional Multipeligro.

Chachapoyas: Mujer duerme en ataúd y creen que estaba muerta.

Santa Anita: Denuncian que utilizarían ambiente Municipal con fines políticos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

Autorizan inicio de juicio oral a Cerrón, Bermejo y Bellido por presunta afiliación terrorista.

Alcalde de Pataz anuncia que no participará en marcha convocada por la Generación Z.

Rafael López Aliaga en el Sillón Rojo: Confirma que postulará a la presidencia.

Postulará el 2026: César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad.

Empresarios de Gamarra piden mayor seguridad al gobierno de José Jerí.

La Victoria: Niño de 10 años reaparece tras casi 24 horas desaparecido.

Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar".

José Jeri enfrenta críticas por querer imitar el estilo de Nayib Bukele.

Ministros renuncian para postular en elecciones del 2026.

Incendio en SJM: municipio planea trasladar a familias damnificadas al estadio 28 de Mayo (1/2).

Detienen a alias Chucky: investigado por homicidio y cobro de cupos.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.