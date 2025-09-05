Gobernador y alcaldes piden toque de queda y promulgación de Ley de Terrorismo Urbano RPPDESPACHO
César Acuña, gobernador regional de La Libertad, junto a alcaldes de la zona, solicitaron la aplicación de un toque de queda en Trujillo y la pronta promulgación de la Ley de Terrorismo Urbano.
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVOPERÚ GOLEADO Y ELIMINADO ¿CÓMO REVIVIMOS AL FÚTBOL PEUANO? 3ENCANCHA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 5/09/2025 FCCRPP.
Tony Rosado SE PRONUNCIA tras ataque a su local: "Hay PANDEMIA DE RATEROS" RPPDESPACHO.
Tony Rosado: Difunden IMÁGENES de delincuentes que atacaron local del cantante en Piura RPPDESPACHO.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 5/09/2025 ROTATIVARPP.
Minería ilegal y violencia en Trujillo: ¿extensión del reinfo agravó la situación? ROTATIVARPP.
envivo PERÚ CAYÓ GOLEADO Y OFICIALMENTE SE ELIMINÓ DE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026 TOCOYMEVOY.
Machu Picchu: ¿Qué ocurrirá con los buses que transportan a los turistas? RPPDESPACHO.
Señales tempranas de demencia: ¿Cómo reconocerlas y qué hacer? ENTREVISTA ENCENDIDOSRPP.
¿Todavía no sabes cómo votar por el pan con chicharrón? SHORTRPP.
Gobernador y alcaldes piden toque de queda y promulgación de Ley de Terrorismo Urbano RPPDESPACHO.
ENVIVO ENCENDIDOS 5/09/2025 ENCENDIDOSRPP.
Sánchez respalda posible contratación de Betssy Chávez en su despacho parlamentario RPPDESPACHO.
La investigación de este periodista lo llevó a encontrar UNA VAMPIRO SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.
Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.