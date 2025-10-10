GRABADO el 10-10-2025

¿Quién es el nuevo presidente del Perú, José Jerí?

¿Quién es el nuevo presidente del Perú, José Jerí?



¿Qué opinan los ciudadanos sobre la vacancia de Dina Boluarte?.

PBO Noticias: Dina Boluarte fue vacada - En Vivo (Viernes 10 de octubre del 2025).

Phillip Butters llama a la calma a la ciudadanía tras vacancia de Dina Boluarte.

¿Dina Boluarte huirá del país tras ser vacada? PBO Noticias.

¿Quién es el nuevo presidente del Perú, José Jerí?.

Incapacidad moral permanente: Dina Boluarte fue vacada.

PBO Salud con la Lic. Chantal Páucar - En Vivo (Jueves 09 de octubre del 2025).

¿Boluarte renunciará a la presidencia?.

Combutters por PBO: Moción de vacancia contra Dina Boluarte -En Vivo (Jueves 09 de octubre del 2025).

¿Dina Boluarte huirá del país?.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

