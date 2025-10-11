GRABADO el 11-10-2025

Jesús Verde: "José Jerí se ha encontrado la Presidencia y eso puede ser contraproducente"

El periodista de Exitosa, Jesús Verde, aseguró que José Jerí se ha topado con la Presidencia de la República en el camino y señaló que, en el paro convocado para el 15 de octubre, la ciudadanía le exigirá respuestas contundentes a las problemáticas del país.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

