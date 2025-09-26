GRABADO el 26-09-2025

¿Quién era Joshua Jahn, el tirador de la instalación del ICE en Dallas? El Comercio

Un ataque armado contra un centro de detención de ICE en Dallas, Texas, dejó un migrante muerto, dos heridos y al atacante abatido tras dispararse en un tejado, confirmaron las autoridades estadounidenses.



El sospechoso fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, quien según el FBI dedicó meses a planificar el ataque. Notas halladas en su vivienda revelan que actuó solo y que su intención era aterrorizar a los agentes de ICE. Una de las balas incautadas estaba marcada con la inscripción anti-ICE.



El presidente Donald Trump culpó a los Demócratas de izquierda radical de alimentar la retórica contra ICE, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional señaló que los ataques contra la agencia han aumentado en un 1000 desde el inicio de su segundo mandato.



El caso reaviva el debate en Estados Unidos sobre la violencia contra las agencias migratorias y la polarización política en torno al tema migratorio.



ICE Dallas Tiroteo NoticiasEEUU Migración Texas BreakingNews FBI SeguridadNacional Trump



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



ataque ICE Dallas Texas

tirador Joshua Jahn Dallas

migrante muerto ICE Texas

notas anti-ICE tirador Dallas

FBI investigación ataque ICE

violencia contra ICE EE.UU.

ataques contra ICE aumentan

Trump reacciona ataque ICE

Dallas tiroteo centro migración

ICE bajo ataque Texas

Desde EL COMERCIO

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio.

Netanyahu en la ONU: defiende ofensiva en Gaza y compara a Palestina con Al Qaeda El Comercio.

¿Quién era Joshua Jahn, el tirador de la instalación del ICE en Dallas? El Comercio.

Trump anuncia nuevos aranceles a medicamentos, transporte y muebles importados El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

Nicaragua acusa a EE.UU. de querer robarle el petróleo a Venezuela El Comercio.

Policía de Paraguay revela coordinación con Perú en captura de El Monstruo Mirada de Fondo.

IRL: PONEMOS A PRUEBA CICLOVÍAS DE LIMA ¿BICI O AUTO PARA LLEGAR RÁPIDO? Pasa en la Calle EN VIVO.

ALIANZA LIMA vs U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL El Comercio.

¿Qué es ANTIFA y por qué Trump los declara terroristas en EE.UU.? El Comercio.

Comando sur de EE.UU. difunde impactantes maniobras de marines en el Caribe El Comercio.

Así fue el dramático robo de 20 ladrones a una joyería en California El Comercio.

Así se vivió el Expovino Wong 2025 de Cencosud El Comercio.

Cuba descarta entrar en guerra con EE.UU. para defender a Maduro El Comercio.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.