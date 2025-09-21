GRABADO el 21-09-2025

La muerte de la mujer del Audi: tres capos del crimen en guerra por la zona norte de Lima

La violencia en Lima Norte volvió a estremecer a los vecinos la noche del último jueves, cuando la abogada Xiomara Mirella Flores Bazán fue acribillada mientras conducía un vehículo Audi en Comas. En el asiento posterior viajaban sus tres hijos menores de edad, quienes presenciaron el ataque. Pese a ser trasladada de inmediato a un centro médico cercano, la víctima no resistió las graves heridas ocasionadas por múltiples disparos.



El atentado ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Los Incas, donde la policía halló once casquillos de bala, evidencia de la brutalidad del ataque. La mujer regresaba de visitar a familiares en la zona de Año Nuevo cuando fue interceptada por sujetos armados que dispararon sin piedad contra el vehículo.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el blanco del atentado no era Flores Bazán, sino Éder Alexander Santos Olascoaga, alias Pichón, presunto administrador de Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, uno de los capos criminales de Lima Norte. La abogada habría sido víctima colateral de la guerra desatada entre estas organizaciones.



GUERRA ENTRE BANDAS



La policía sostiene que el autor intelectual del ataque sería Joe Luis Marín, alias Loco Joe, quien opera desde Río de Janeiro y mantiene una disputa abierta con El Jorobado y El Monstruo por el control de la zona norte de la capital. Las autoridades no descartan una escalada de violencia, pues la pugna entre estas bandas ya ha dejado varias muertes en el último año.





