GRABADO el 16-10-2025

PBO - En Vivo

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

PBO en vivo: https://www.youtube.com/pbo/live

Síguenos:
Tik Tok: tiktok.com/pbodigital
Portal web: www.pbo.pe
Escúchanos por PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!
Facebook: facebook.com/PBOPeru
Twitter: https://twitter.com/PBOPeru
Instagram: https://www.instagram.com/pbodigital/
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va78koB3WHTeRukqVV2W
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/PBOPeru
Twitch: https://www.twitch.tv/pboperu


envivo pbo noticias pboenvivo news peru noticia live streaming entretenimiento phillipbutters butters

Desde PBO

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025).

¿Qué opina el nuevo premier sobre las protestas?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO Noticias: José Jerí estrena gabinete ministerial - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025).

¿Butters le pidió a Medina que no forme parte del Gabinete?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Jóvenes están de acuerdo con marcha del 15 de octubre?.

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

PBO

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

Combutters por PBO - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025)

video

¿Qué opina el nuevo premier sobre las protestas?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

PBO Noticias: José Jerí estrena gabinete ministerial - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025)

video

¿Butters le pidió a Medina que no forme parte del Gabinete?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿Jóvenes están de acuerdo con marcha del 15 de octubre?

video

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?

Todos los videos desde PBO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo