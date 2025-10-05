GRABADO el 05-10-2025

Pequeño J: del triple asesinato en Argentina a su captura en Perú I "Aliados por la seguridad"

Esta semana en Aliados por la seguridad: el crimen no descansa, pero la justicia tampoco. Desde capturas internacionales hasta redes de trata y delitos ambientales, la Policía Nacional del Perú (PNP) demuestra que su alcance no tiene fronteras.

1 El Pequeño J cae en Lima: el joven narco prófugo por un triple homicidio en Argentina fue detenido en el sur de la capital tras una alerta roja de Interpol. Su fuga terminó y ahora deberá responder ante la justicia.

2 Mafia de trata desmantelada: menores de edad fueron rescatadas de una red que operaba en San Juan de Miraflores. Un exmilitar las ofrecía por redes sociales con un catálogo virtual.

3 Cae banda de mujeres y un depravado encubierto: agentes del Escuadrón Verde atraparon a un sujeto que filmaba niñas con una cámara oculta en una botella, y a un grupo de mujeres que robaban celulares con una modalidad insólita.

4 En defensa del patrimonio natural: la Dirección de Medio Ambiente de la PNP golpea con fuerza a la minería y tala ilegal, liberando especies protegidas y frenando el daño al ecosistema.

Aliados por la seguridad, el programa de TVPerú Noticias que muestra la lucha real contra el crimen, con operaciones que hacen historia y héroes que no se detienen.

