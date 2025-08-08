¡TENSIÓN EN LA FRONTERA! Perú tomará medidas ante el ingreso no autorizado de avión colombiano
¿QUIEREN GUERRA? El premier Eduardo Arana confirmó que una aeronave militar colombiana ingresó de manera sorpresiva al espacio aéreo peruano y fue avistada desde el distrito de Santa Rosa, en la región Loreto. Es un hecho que nos causó sorpresa, y luego indignación, manifestó. Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, adelantó que el Gobierno peruano emitirá una nota de protesta diplomática en las próximas horas dirigida al gobierno de Gustavo Petro.
