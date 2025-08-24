GRABADO el 24-08-2025

La Libertad: Ronderos, entre el Estado y delincuencia

Los ronderos, en su esfuerzo por garantizar la seguridad de su comunidad, han sido denunciados por secuestro agravado por personas que, en su momento, confesaron haber cometido un delito.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Ronderos LaLibertad

Desde Exitosa Noticias

Reintegro 4 del Fonavi iniciaría pago el 28 de agosto: Beneficiará a más 73 mil fonavistas.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25.

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector".

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector".

Cecilia García critica al sistema judicial: "Los que levantamos la voz somos los denunciados".

Cecilia García critica al sistema judicial: "Los que levantamos la voz somos los denunciados".

Arequipa: Pueblos de characato sin agua potable.

La Libertad: Ronderos, entre el Estado y delincuencia.

Vecinos afectados por atentado en Trujillo: "A veces no hay recursos para reconstruir".

Cercado de Lima: Más de 100 runners del Grupo Gloria participan en maratón.

Arequipa: Policía libera la vía Costanera en el óvalo de Matarani.

Cusco: Tensión en Machu Picchu por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham.

Arequipa: Minivanes operan sin fiscalización.

Clausuran escaleras eléctricas de Real Plaza tras incidente con menor durante el Día del Niño.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.