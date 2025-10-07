GRABADO el 07-10-2025

Entidades bancarias optan por realizar menos préstamos a empresas de transporte

La ola de violencia y extorsión contra transportistas en Lima y Callao no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también impacta directamente en su economía. La capacidad financiera del sector se ha visto limitada, reflejándose en la negativa de los bancos a otorgar créditos.



Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hasta agosto del 2025 los préstamos a transportistas sumaron 16 979 millones de soles, 551 millones menos que en el mismo periodo de 2024. Esta disminución se debe al riesgo percibido por las entidades financieras, que consideran que los transportistas están expuestos a extorsiones y ataques, y por lo tanto priorizan el pago de protección sobre compromisos con el sistema bancario.



Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explica que muchos transportistas destinan parte de sus ingresos a cubrir la protección y, en días en que no trabajan por miedo a ser atacados, su capacidad de pago se reduce. Además, la falta de renovación de vehículos limita la necesidad de nuevos créditos.



OTROS SECTORES AFECTADOS



Otros sectores también sufren el impacto financiero. La construcción ha visto reducidos sus préstamos en 219 millones de soles, alcanzando 4 274 millones, mientras que el sector educación registra una disminución de 139 millones de soles, con un total de 4 202 millones, según la SBS.





Ingresa a http://ptv.pe/455580 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 07/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

Crisis en el transporte: representantes respaldan pedido de declarar en emergencia el sector.

Extorsión a transportistas: fenómeno golpea a varios países de la región.

Santa Anita: incendio de bus de empresa La 40 estaría vinculado a caso de extorsión.

Penal Ancón I: hallan celulares y equipos WiFi en pabellones de Jorobado y Yojairo.

Entidades bancarias optan por realizar menos préstamos a empresas de transporte.

Transportistas rechazan recomendación de Boluarte sobre llamadas extorsivas: "No contestar es morir".

PCM anuncia nueva reunión con transportistas para este jueves 9 de octubre.

Triple feminicidio en Argentina: revelan nuevas imágenes de Pequeño J y sus presuntos cómplices.

Surco: restos de madre e hija fallecidas en incendio permanecen en morgue.

Más de 118 víctimas por atentados en transporte público en el último año.

Transportistas anuncian paro indefinido si continúan asesinatos por extorsión y sicariato.

Policía que se negó a pagar pasaje tiene denuncias por agresión.

Liberan a conductor que fue detenido tras cobrar pasaje a suboficial.

Transportistas denuncian falta de recursos para atender a compañeros heridos por extorsionadores.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.