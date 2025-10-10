GRABADO el 10-10-2025

Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas

Utiliza una masa dulce con sólo cuatro ingredientes base.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas JOSÉ JERÍ JURÓ COMO PRESIDENTE ¿QUÉ SE ESPERA CON ESTE NUEVO GOBIERNO?- ATV.

José Jerí: El perfil del nuevo presidente de la República.

José Jerí: Nuevo presidente había asegurado en una entrevista que no aceptaría el cargo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 10 de Octubre de 2025.

Fuerzas Armadas y Policía llegan a Palacio de Gobierno.

De PPK a Dina Boluarte: Ningún presidente del Perú ha terminado su mandato desde 2016.

Dina Boluarte: Audiencia de impedimento de salida será el miércoles 15 de octubre.

Expremier sobre la vacancia de Boluarte: "No es que la crisis se acabó".

¡Matinal resuelve! Madre con depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento.

¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno.

Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

Analista sobre permanencia de Jerí en la presidencia: Hay que considerar la fragilidad política.

Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas.

Abogado de Dina Boluarte informa su paradero: "Ni asilada ni no habida, ella está en su casa".

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas JOSÉ JERÍ JURÓ COMO PRESIDENTE ¿QUÉ SE ESPERA CON ESTE NUEVO GOBIERNO?- ATV

video

José Jerí: El perfil del nuevo presidente de la República

video

José Jerí: Nuevo presidente había asegurado en una entrevista que no aceptaría el cargo

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 10 de Octubre de 2025

video

Fuerzas Armadas y Policía llegan a Palacio de Gobierno

video

De PPK a Dina Boluarte: Ningún presidente del Perú ha terminado su mandato desde 2016

video

Dina Boluarte: Audiencia de impedimento de salida será el miércoles 15 de octubre

video

Expremier sobre la vacancia de Boluarte: "No es que la crisis se acabó"

video

¡Matinal resuelve! Madre con depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento

video

¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno

video

Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 10 de octubre del 2025

video

Analista sobre permanencia de Jerí en la presidencia: Hay que considerar la fragilidad política

video

Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas

video

Abogado de Dina Boluarte informa su paradero: "Ni asilada ni no habida, ella está en su casa"

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo