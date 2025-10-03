GRABADO el 03-10-2025

SELECCIÓN PERUANA, SORPRESAS, JUVENTUD Y RECAMBIO Análisis de la LISTA DE CONVOCADOS Líbero

La seleccionperuana dirigida por Manuel Barreto publicó su primera lista de convocados para el amistoso ante Chile del próximo 10 de octubre. Felipe Chávez, Pedro Díaz y Juan Pablo Goicochea encabezan un listado de sorpresas que hoy analizamos en Líbero.



Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

