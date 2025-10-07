Lo que nadie te explicó de las Elecciones 2026: autoridades, requisitos y bicameralidad
¿Sabías que en las Elecciones 2026 no solo elegiremos presidente?
En este primer episodio de "Tu decisión 2026", Santiago Bedoya conversa con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre los conceptos claves que todo ciudadano debe conocer antes de votar.
Además, Carola Román estuvo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNSMS) donde varios alumnos le hicieron preguntas al presidente del JNE.
Descubre cuántas autoridades elegiremos, qué requisitos deben cumplir los candidatos, cómo funcionan las elecciones primarias, qué son los distritos electorales único y múltiple, y el impacto del regreso de la bicameralidad en el Congreso 2026.
Emisión: martes y jueves 9:00 p. m.
Por: TVPerú Noticias
En vivo: canal de YouTube de TVPerú Noticias
Porque la democracia se construye con todos.
Capítulos del programa:
00:00 Introducción ¿Qué es Tu Decisión 2026?
01:25 ¿Qué autoridades elegiremos en las Elecciones 2026?
03:40 Requisitos para ser candidato
05:07 ¿Quiénes no pueden postular a cargos públicos?
08:24 Qué son las tachaduras electorales
08:53 Cómo serán las elecciones primarias 2026
16:15 Qué es el distrito electoral único
16:56 Qué es el distrito electoral múltiple
19:18 En qué casos se aplica el voto preferencial
21:33 Hitos del cronograma electoral
24:51 Elecciones regionales y municipales
29:57 Preguntas de estudiantes de la UNMSM al JNE
41:35 El impacto del regreso de la bicameralidad
44:24 Datos clave para las Elecciones 2026
50:48 Cierre del programa
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.
