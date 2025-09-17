FELIPE CHÁVEZ se luce con Bayern Múnich y marca 'doblete' ante Chelsea Líbero
Sorpresa en Alemania con el doblete de FelipeChávez en BayernMúnich. En la primera fecha de la Youth League Sub 19 de la UEFA, el peruano se lució con un gol olímpico y una anotación desde fuera del área. Gran momento del '10' nacional que brilla en este campeonato para orgullo de la hinchada.
