GRABADO el 12-09-2025

¡Cambia tu DNI al 3.0 con descuento!

Jorge Puch, vocero del RENIECPERU , informó que los DNI azul y amarillo seguirán vigentes, pero la ciudadanía puede optar por el nuevo documento pagando S/30 para adultos y S/16 para menores .

Hay 30 centros de impresión en todo el país para emitir de manera rápida el nuevo DNI electrónico . Conoce aquí las sedes disponibles https://andina.pe/agencia/noticia-dni-electronico-30-ubica-aqui-las-sedes-donde-puedes-tramitarlo-descuento-1043133.aspx




