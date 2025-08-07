GRABADO el 07-08-2025

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia

Desde Cosmos Perú

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia.

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia.

Intento de asalto dejó a vigilante herido.

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital.

Una familia es amenazada si no paga cupo.

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto".

¡Hola, India! Hoy iniciamos una nueva aventura en este increíble país. MEAIndia.

7 de agosto de 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

¡Nos vamos a una nueva aventura! ¿Te imaginas a dónde vamos? .

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región.

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados.

120 mujeres emprendedoras de El Porvenir serán beneficiadas.

Incautan bienes de discoteca por incumplir con ordenanzas.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.