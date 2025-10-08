GRABADO el 08-10-2025

¡Conmovedor! Mascota jala silla de ruedas de su dueña para movilizarla en Bagua

Marimar, una perrita criolla de Bagua, Amazonas, acompaña y ayuda cada día a su dueña Humilda Guevara, una mujer con discapacidad. Juntas recorren las calles y son un ejemplo de amor y lealtad.











