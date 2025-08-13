GRABADO el 13-08-2025

CAOS en CDMX: LLUVIAS paralizan AEROPUERTO y METRO NewsLR

Una intensa tormenta volvió a paralizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, dejando miles de pasajeros varados y provocando graves afectaciones en la movilidad. El pasado martes, las lluvias obligaron a retrasar 120 vuelos, desviar 16 y cancelar 3, afectando a más de 19.500 personas. Las calles, avenidas y hasta el metro se vieron anegados, mientras vecinos cercanos reportaron hasta 60 cm de agua dentro de sus viviendas.



La acumulación de basura en el drenaje y el hecho de que CDMX está construida sobre un antiguo lago complican el desalojo del agua. Con más lluvias en el pronóstico, crece la preocupación sobre si la ciudad está preparada para eventos extremos como este.



¿Tú qué opinas? ¿Es momento de replantear el sistema de drenaje de la capital?

