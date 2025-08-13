CAOS en CDMX: LLUVIAS paralizan AEROPUERTO y METRO NewsLR
Una intensa tormenta volvió a paralizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, dejando miles de pasajeros varados y provocando graves afectaciones en la movilidad. El pasado martes, las lluvias obligaron a retrasar 120 vuelos, desviar 16 y cancelar 3, afectando a más de 19.500 personas. Las calles, avenidas y hasta el metro se vieron anegados, mientras vecinos cercanos reportaron hasta 60 cm de agua dentro de sus viviendas.
La acumulación de basura en el drenaje y el hecho de que CDMX está construida sobre un antiguo lago complican el desalojo del agua. Con más lluvias en el pronóstico, crece la preocupación sobre si la ciudad está preparada para eventos extremos como este.
¿Tú qué opinas? ¿Es momento de replantear el sistema de drenaje de la capital?
Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más noticias de última hora.
CDMX LluviasCDMX AeropuertoCDMX Noticias
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
lluvias ciudad de méxico
lluvias cdmx
caos aeropuerto cdmx
aeropuerto benito juárez inundado
vuelos retrasados cdmx
vuelos cancelados cdmx
aeropuerto inoperante por lluvias
tormenta en ciudad de méxico
tormenta cdmx hoy
lluvias intensas cdmx 2025
inundaciones cdmx
avenidas inundadas cdmx
metro afectado por lluvias
movilidad cdmx lluvias
transporte cdmx afectado
colapso por lluvias en cdmx
drenaje cdmx
sistema de alcantarillado cdmx
basura en drenaje cdmx
infraestructura cdmx lluvias
aeropuerto benito juárez vuelos desviados
vecinos afectados por inundaciones
viviendas inundadas cdmx
60 cm de agua cdmx
daños por lluvias cdmx
emergencia climática cdmx
eventos climáticos extremos cdmx
cdmx antigua lago
ríos subterráneos cdmx
pronóstico lluvias cdmx
alerta lluvias cdmx
caos por tormenta cdmx
lluvias récord cdmx
mayor volumen de agua cdmx desde 1952
calles anegadas cdmx
avenidas bloqueadas cdmx
transporte público afectado cdmx
colapso del metro cdmx lluvias
impacto lluvias cdmx
aeropuerto paralizado por tormenta
aeropuerto benito juárez cdmx noticias
vuelos demorados cdmx
pasajeros varados cdmx
tormenta afecta aeropuerto
aeropuerto cdmx cerrado por lluvias
lluvias afectan vuelos cdmx
impacto climático ciudad de méxico
preparación cdmx inundaciones
gestión de agua cdmx
problemas drenaje cdmx
falta de infraestructura cdmx lluvias
medidas ante inundaciones cdmx
lluvias afectan movilidad cdmx
aeropuerto capitalino inundado
cdmx colapsa por lluvias
lluvias torrenciales cdmx
fuertes lluvias paralizan aeropuerto
lluvias afectan transporte cdmx
emergencia en ciudad de méxico
lluvias récord afectan cdmx
pronóstico lluvias intensas cdmx
lluvias afectan vuelos en ciudad de méxico
aeropuerto benito juárez afectado por tormenta
daños por tormentas cdmx
vecinos en alerta por lluvias
caos vial cdmx por inundaciones
lluvias afectan metro y aeropuerto
tormenta provoca caos en cdmx
lluvias extremas ciudad de méxico
temporada de lluvias cdmx
drenaje insuficiente cdmx
eventos climáticos extremos méxico
lluvias afectan economía cdmx
aeropuerto benito juárez caos lluvias
retrasos aéreos por tormenta cdmx
lluvias cdmx noticias hoy
última hora lluvias ciudad de méxico
Desde La República - LR+
VIZCARRA a PRISIÓN y AMNISTÍA para VIOLADORES Sin Guion con Rosa María Palacios.
Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 14 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
El reto pendiente.
Así fue el crimen del censista del INEI Larry Contreras Cenepo en Tarapoto EnVivoLR.
Petro denuncia secuestro de colombianos en Perú 13 de agosto de 2025 LR.
Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR.
SAMUEL DORIA: El MULTIMILLONARIO que BUSCA LA PRESIDENCIA de BOLIVIA LR.
EE.UU. incauta bienes millonarios a Nicolás Maduro en República Dominicana y Florida LR.
PUTIN y KIM mueven FICHA ANTES de la CUMBRE EN ALASKA NewsLR.
Abogado de Martín Vizcarra anuncia que apelará ante la CIDH HardNews.
TIFÓN PODUL golpea TAIWÁN con fuerza DEVASTADORA NewsLR.
CAOS en CDMX: LLUVIAS paralizan AEROPUERTO y METRO NewsLR.
¡Todo estaba planeado!: Simpatizantes de Vizcarra rechazan prisión preventiva HLR.
¡NO LO PODÍA CREER! Vizcarra es rodeado por la policía tras aprobarse prisión preventiva HLR.
MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.