PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: POLICÍA LIBERA VÍAS BLOQUEADAS
El paro de transportistas que se iba a prolongar hasta este martes 7 de octubre, finalmente fue levantado. Ello tras la reunión que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre los gremios del sector transporte y diversos representantes del Gobierno, encabezados por el premier Eduardo Arana.
Sin embargo, algunas unidades sí acatan el paro. Enteráte cuáles en esta transmisión
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 07 DE OCTUBRE DEL 2025.
Nevado milenario: paisajes sufren producto de calentamiento global..
Buses salen a trabajar con miedo y poca fe en levantamiento de paro:"Queremos soluciones de una vez".
Encuentran arma de fuego durante intervención a miembros "Los Peineros del Cono Norte" en el Rímac..
Atacan e incendian bus frente a vecinos: Sujetos en moto atacaron después de que se levante el paro.
PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: POLICÍA LIBERA VÍAS BLOQUEADAS.
Choferes de buses rechazan que se haya levantado el paro: "¿Cuántos muertos habrá en 7 días?".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 07 DE OCTUBRE DEL 2025.
Desgarrador testimonio de chofer de bus en Lima: Critica a Policía y a Dina por falta de protección.
¡Tenían varias denuncias previas! Capturan presuntos robacarros con arma y herramientas.
Pocos buses circulando y otros bloqueando avenidas: Así amanece Lima tras levantarse el paro.
Con grúa policías retiran bus en medio del caos por paro de transportistas: Les lanzan agua y basura.
Colegas del chofer asesinado de la empresa Lipetsa exigen a la morgue entrega del cuerpo.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025.
Se levanta paro de transportistas tras reunión en PCM ¿Cuáles fueron los acuerdos?.
Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.
