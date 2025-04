GRABADO el 01-04-2025

Premier Adrianzén descartó que el Gobierno tenga la intención de dicta la pauta de la prensa

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que el Gobierno tenga la intención de dicta la pauta de la prensa, no obstante, enfatizó que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos.



Esta idea ha sido prevista para los estados de emergencia, donde no solamente hay que comunicar las acciones del Ejecutivo, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio, concluyó.



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 773 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Sigue nuestro canal aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS, APEC, APEC 2024, APEC PERÚ 2024, APEC DINA BOLUARTE, DINA BOLUARTE APEC, PRESIDENTES APEC, QUÉ PRESIDENTES VIENEN A PERÚ, PRESIDENTES EN PERÚ, EEUU EN PERÚ, JOE BIDEN EN PERÚ, CHINA EN PERÚ, CANADÁ EN PERÚ, JOE BIDEN DINA BOLUARTE, APEC EN PERÚ, ASIA PACÍFICO, PCM, GUSTAVO ADRIANZÉN APEC, EL RUSO, RUSSO, ARMONÍA 10, ATENTADO SAN JUAN DE LURIGANCHO, MUERTE, ASESINATO, INICIO DE AÑO ESCOLAR, AÑO ESCOLAR 2025

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, martes 1 de abril del 2025.

Reabren acceso a bajada de Armendáriz en Miraflores.

Ministro Díaz: el Gobierno está enfocado en fortalecer la operatividad e inteligencia en la PNP.

Premier Adrianzén descartó que el Gobierno tenga la intención de dicta la pauta de la prensa.

Presidenta Boluarte: estamos dando pasos importantes y concretos en la lucha contra la criminalidad.

Policía captura a presuntos integrantes de Los Malcriados de la Lleca en San Juan de Lurigancho.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy martes 1 de abril del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 1 de abril del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Al cierre, lunes 31 de marzo del 2025.

Derrumbe en Cajamarca: conductor de maquinaria muere tras deslizamiento.

Poder Judicial instala audiencia clave por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

PCM ratifica respeto a la prensa y defiende propuesta de franja informativa.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, lunes 31 de marzo del 2025.

Trump y Putin toman caminos separados tras desacuerdo en acuerdo bilateral "Geomundo".

Programas del IRTP son premiados con el Yanapay de Aniquem por su impacto social.

Además hoy día 01 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.