¡Universitario va por el TRI! Crisis en Alianza Lima y lo último del Perú vs. Chile EN VIVO

Trome Deportes EN VIVO ¿Se viene el tricampeonato crema? Universitario está más cerca que nunca de alcanzar el tricampeonato en la liga1 , y analizamos todas sus posibilidades de hacerlo realidad.



Además, revisamos el mal momento de AlianzaLima, que atraviesa una racha negativa en el Clausura, y comentamos las causas de su crisis.



Y no te pierdas todo sobre el partido amistoso entre Perú y Chile : los convocados, las novedades en la selección de Jorge Fossati y las claves del duelo del Pacífico.



Participa con tus comentarios en vivo y cuéntanos:



¿La U logrará el tricampeonato?



¿Alianza Lima podrá reaccionar?



¿Qué esperas del Perú vs. Chile?



Hoy, en Trome Deportes, con todo el análisis, la pasión y el estilo que nos caracteriza.



TromeDeportes Universitario Tricampeonato AlianzaLima SeleccionPeruana PeruChile Liga1 FútbolPeruano Fossati U ClasicoDelPacifico TromeEnVivo



