GRABADO el 06-10-2025

¡Universitario va por el TRI! Crisis en Alianza Lima y lo último del Perú vs. Chile EN VIVO

Trome Deportes EN VIVO ¿Se viene el tricampeonato crema? Universitario está más cerca que nunca de alcanzar el tricampeonato en la liga1 , y analizamos todas sus posibilidades de hacerlo realidad.

Además, revisamos el mal momento de AlianzaLima, que atraviesa una racha negativa en el Clausura, y comentamos las causas de su crisis.

Y no te pierdas todo sobre el partido amistoso entre Perú y Chile : los convocados, las novedades en la selección de Jorge Fossati y las claves del duelo del Pacífico.

Participa con tus comentarios en vivo y cuéntanos:

¿La U logrará el tricampeonato?

¿Alianza Lima podrá reaccionar?

¿Qué esperas del Perú vs. Chile?

Hoy, en Trome Deportes, con todo el análisis, la pasión y el estilo que nos caracteriza.

TromeDeportes Universitario Tricampeonato AlianzaLima SeleccionPeruana PeruChile Liga1 FútbolPeruano Fossati U ClasicoDelPacifico TromeEnVivo

Desde Trome Perú

Lucy Cabrera echa a Clara Seminara: Tuvo problemas con Felpudini cafeconlachevez shorts.

HORÓSCOPO SEMANAL del 07 al 12 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

¡PATO OVALLE CUENTA SUS SECRETOS! MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez.

Paul Cominges y la unica foto que guarda de su epoca de futbolista lafedecuto.

Lucy Cabrera cuadra a Tenchy Ugaz: Yo no te envié la carta notarial, fue tu exesposa trome.

PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez.

¡Universitario va por el TRI! Crisis en Alianza Lima y lo último del Perú vs. Chile EN VIVO.

Lucy Cabrera: "Un futbolista estuvo enviando mensajes subidos de tono" trome cafeconlachevez.

Paul Cominges y su difícil relación con Percy Olivares en Grecia trome lafedecuto.

LUCY CABRERA cuenta que MAGALY y solo la apoyó por rating en el caso Max Álvarez cafeconlachevez.

Paro de transportistas del 6 de octubre: así se desarrolla la protesta en Lima y Callao Trome.

PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto.

Expulsan del Perú a operador del Pequeño J vinculado al triple crimen en Argentina!.

'Amá Charo' le pedía a Cuto que vaya suave con Jefferson en los clásicos Trome.

EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina Trome.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

