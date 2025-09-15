Nuevo atentado en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en la urbanización la Rinconada
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/09/25.
Betssy Chávez: "Nunca se demostró en el GPS del vehículo que yo me estaba fugando del país".
Betssy Chávez: "Tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder escuchar".
"La empresa Consettur está generando este conflicto", afirma Maycol Ugarte.
Continúa tensión en Machu Picchu por huelga: Exigen salida de la concesionaria Consettur.
Iquitos: Familia del joven loretano asesinado en Lima pide apoyo para traslado del cuerpo.
VMT: Hoy inicia la veda reproductiva para el pejerrey y el choro.
Arequipa: Incendio forestal destruye alrededor de 100 hectáreas afectando a tres distritos.
Nuevo atentado en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en la urbanización la Rinconada.
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva a conductor responsable de accidente en Vía Evitamiento.
Vía Expresa Grau: Confirman cierre total de importante tramo desde este 15 de septiembre.
VMT: Familia de chofer asesinado exige justicia y pide apoyo a la presidenta Boluarte.
Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.
