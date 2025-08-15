Sucedió en la Avenida Perú de Trujillo y dejó tres personas heridas y más de veinte casas dañadas.
LA DISCUSIÓN QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO: TRUMP Y PUTIN HABLAN DE UCRANIA.
"2 de ellos son menores de edad": Intervienen a sospechosos de atentado con explosivo en Trujillo.
40 empresas de transporte protestan en Huacho: Denuncian plagio en plan de rutas de municipalidad.
Camión con balones de gas se despista y mata a dos personas en Collique, Comas..
SIMULACRO NACIONAL A 18 AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO.
TRAGEDIA EN PASAMAYITO: CONFIRMAN DOS MUERTES EN EL ACCIDENTE.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.
Dina Boluarte llegó a Santa Rosa y este fue su mensaje: "Queremos continuar viviendo en paz".
DINA BOLUARTE: "NO CEDEREMOS NI UN CENTÍMETRO DE NUESTRO TERRITORIO" EN VIVO DESDE ISLA CHINERÍA.
ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS.
Asesinado entre 15 personas frente a su pareja: Crimen en la Plaza San Martín.
Hasta 3 organizaciones criminales estarían detrás del atentado en Trujillo.
Augusto Townsend: "Las redes sociales tienen un efecto pernicioso".
La guerra entre Ucrania y Rusia.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
