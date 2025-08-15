GRABADO el 15-08-2025

Sucedió en la Avenida Perú de Trujillo y dejó tres personas heridas y más de veinte casas dañadas.

Desde Latina Noticias

LA DISCUSIÓN QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO: TRUMP Y PUTIN HABLAN DE UCRANIA.

Sucedió en la Avenida Perú de Trujillo y dejó tres personas heridas y más de veinte casas dañadas..

"2 de ellos son menores de edad": Intervienen a sospechosos de atentado con explosivo en Trujillo.

40 empresas de transporte protestan en Huacho: Denuncian plagio en plan de rutas de municipalidad.

Camión con balones de gas se despista y mata a dos personas en Collique, Comas..

SIMULACRO NACIONAL A 18 AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO.

TRAGEDIA EN PASAMAYITO: CONFIRMAN DOS MUERTES EN EL ACCIDENTE.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa y este fue su mensaje: "Queremos continuar viviendo en paz".

DINA BOLUARTE: "NO CEDEREMOS NI UN CENTÍMETRO DE NUESTRO TERRITORIO" EN VIVO DESDE ISLA CHINERÍA.

ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS.

Asesinado entre 15 personas frente a su pareja: Crimen en la Plaza San Martín.

Hasta 3 organizaciones criminales estarían detrás del atentado en Trujillo.

Augusto Townsend: "Las redes sociales tienen un efecto pernicioso".

La guerra entre Ucrania y Rusia.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.