GRABADO el 04-10-2025

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 4 de octubre del 2025

EN VIVO Sigue la transmisión de TVPerú Norte, el noticiero con la información más relevante de y para la macrorregión norte del país.



Desde nuestra sede en Piura, y como parte de la estrategia de descentralización del IRTP, te traemos una nueva señal con identidad propia, orientada a reflejar las realidades locales y la diversidad cultural, social y lingüística del norte del Perú.



Nuestra cobertura informativa comprende las regiones de:

Piura

Tumbes

Lambayeque

La Libertad

Cajamarca

Amazonas



Acompáñanos para conocer las noticias que importan en tu región, con un enfoque en desarrollo social, emprendimiento local y seguridad ciudadana.



Sintoniza la edición diaria de nuestro noticiero, de lunes a viernes de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.



TVPerúNorte NoticiasNorte Piura Tumbes Lambayeque LaLibertad Cajamarca Amazonas Descentralización EnVivo



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado!



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 4 de octubre del 2025.

Pilotos brindan más detalles del Rally Caminos del Inca 2025.

Señor de los Milagros 2025 EN VIVO: así se desarrolla la primera salida del Cristo Moreno.

Así se vivió la primera levantada mundial del Señor de los Milagros.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 4 de octubre del 2025.

Así se vive la primera levantada mundial del Señor de los Milagros.

¡Fiebre por el turrón! La amplia variedad de turrones que ofrecen en el mes de octubre.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 4 de octubre del 2025.

Así lucen los exteriores de la iglesia Las Nazarenas previo a la procesión del Señor de los Milagros.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 4 de octubre.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 4 de octubre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 4 de octubre del 2025.

Policía reporta más de 300 menores de edad intervenidos en lo que va del 2025.

Hoy inicia la primera procesión del Señor de los Milagros en este 2025.

"Diálogo abierto": programa completo del 3 de octubre del 2025.

