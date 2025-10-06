TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 6 de octubre del 2025
Continúa tu día informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias mañana.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 6 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 6 de octubre del 2025.
Más de 2000 policías garantizan la seguridad en Lima y Callao ante paro de transportistas.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 6 de octubre del 2025.
Señor de los Milagros: mira aquí cómo se vivió el primer recorrido del Cristo Moreno.
MTPE exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo y otorgar dos horas de tolerancia.
Los Olivos: PNP interviene a 147 personas en cevichería que servía como búnker.
ATU garantiza operatividad al 100 del Metropolitano, corredores, Metro de Lima y Aerodirecto.
Buses de la Policía movilizarán gratuitamente a ciudadanos durante paro de transportistas.
Policía Nacional garantiza seguridad y orden en Lima Metropolitana ante paro de transportistas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 6 de octubre del 2025.
El misil que rebotó en un OVNI: la evidencia que desafía al Pentágono I "Hora contacto" EN VIVO.
Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 5 de octubre.
Pequeño J: del triple asesinato en Argentina a su captura en Perú I "Aliados por la seguridad".
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 5 de octubre del 2025.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.