GRABADO el 06-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 6 de octubre del 2025

Continúa tu día informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias mañana.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.

TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 6 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 6 de octubre del 2025.

Más de 2000 policías garantizan la seguridad en Lima y Callao ante paro de transportistas.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 6 de octubre del 2025.

Señor de los Milagros: mira aquí cómo se vivió el primer recorrido del Cristo Moreno.

MTPE exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo y otorgar dos horas de tolerancia.

Los Olivos: PNP interviene a 147 personas en cevichería que servía como búnker.

ATU garantiza operatividad al 100 del Metropolitano, corredores, Metro de Lima y Aerodirecto.

Buses de la Policía movilizarán gratuitamente a ciudadanos durante paro de transportistas.

Policía Nacional garantiza seguridad y orden en Lima Metropolitana ante paro de transportistas.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 6 de octubre del 2025.

El misil que rebotó en un OVNI: la evidencia que desafía al Pentágono I "Hora contacto" EN VIVO.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 5 de octubre.

Pequeño J: del triple asesinato en Argentina a su captura en Perú I "Aliados por la seguridad".

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 5 de octubre del 2025.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

