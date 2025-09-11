GRABADO el 11-09-2025

MINISTRO DEL INTERIOR RESPONDE EN EL CONGRESO POR INSEGURIDAD

El Pleno del Congreso de la República aprobó interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver, por falta de resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

2 pasajeros murieron tras choque: Bus choca con valla y esta lo atraviesa por completo.

Peruanos aprovechan en comprar tras caída del dólar: Alcanzó su precio más bajo en los últimos años.

BETSSY CHÁVEZ: AUDIENCIA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS.

Critican reacción de comisaría tras denunciar graves amenazas: "Nos dijo que no tenemos corona".

MINISTRO DEL INTERIOR RESPONDE EN EL CONGRESO POR INSEGURIDAD.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 11 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Fernando 'Popy' Olivera habló del origen de su apelativo y cómo, según asegura, fue para destruirlo..

¡Atención con el 'vishing'! Modalidad de estafa a través de llamadas telefónicas..

Un bus terminó incrustado en una baranda. El accidente dejó 2 muertos..

Árbol puede destruir casa y causar cortocircuito: Vecinos en Rímac piden medidas urgente.

¡No es broma! Estas son las alarmantes cifras de la inseguridad en Lima: ¿Qué hace el gobierno?.

Robó una moto y fue capturado horas después en operativo de la Policía..

NICOLÁS MADURO EN VIVO: "ESTAMOS LISTOS PARA UNA LUCHA ARMADA".

Capturan a sospechosos de crimen a indonesio: "Intentaron atacar a los agentes policiales".

Dina Boluarte sostuvo que la clave para la gestión pública es trabajar en unidad y sin corrupción..

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

