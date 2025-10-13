GRABADO el 13-10-2025

Fábrica de títulos

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

El bividí de Jerí.

¡Es mi trabajo!.

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Burra, ¡contesta el teléfono!.

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Obispo mujeriego.

