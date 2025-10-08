GRABADO el 08-10-2025

Elecciones Perú 2026: ¿cuántos candidatos elegiremos? Mm TVPerú Noticias EN VIVO

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 8 de octubre del 2025.

"El tiempo en TVPerú": el pronóstico del clima para hoy, miércoles 8 de octubre, según el Senamhi.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 8 de octubre del 2025.

Ecuador: presidente Daniel Noboa resulta ileso de ataque a vehículo en el que viajaba.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 8 de octubre del 2025.

Osiptel bloquea 1.5 millones de celulares para frenar delitos y proteger a ciudadanos.

Elecciones Perú 2026: ¿cuántos candidatos elegiremos? Mm TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, martes 7 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de octubre del 2025.

Lo que nadie te explicó de las Elecciones 2026: autoridades, requisitos y bicameralidad .

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 7 de octubre del 2025.

Octavo retiro AFP : fechas, pasos y consejos para usar tu dinero con inteligencia.

Israel conmemora dos años del ataque del 7 de octubre Geomundo.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 7 de octubre del 2025.

La ruta al Parque Nacional Huascarán: continúa travesía al paraíso natural del Perú (parte 2).

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

