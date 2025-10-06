GRABADO el 06-10-2025

VENEZUELA expone ante RUSIA el "PELIGRO" de la AMENAZA de EE.UU. Gestión

El canciller venezolano Yván Gil sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para denunciar el despliegue naval estadounidense en el Caribe como una amenaza directa a la seguridad regional. Gil afirmó que sectores políticos de EE. UU. pretenden justificar un despliegue bélico que podría desestabilizar el continente. La llamada se dio dentro del marco de la Presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.



Durante el diálogo, Gil subrayó que ambos países acordaron fortalecer acciones conjuntas dentro de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. La meta: garantizar el respeto al derecho internacional, la soberanía de las naciones y la preservación de la paz.



Gil declaró que recibió plena expresión de apoyo y solidaridad del gobierno ruso hacia Venezuela, destacando el compromiso de Moscú con la defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. El respaldo ruso se presenta en un momento de tensiones crecientes entre Caracas y Washington por operaciones navales en aguas cercanas.



YvánGil SerguéiLavrov Venezuela Caribe DespliegueNaval AmenazaBélica UniónRusaVenezolana SoberaníaNacional ZonaDePaz ConsejoDeSeguridad ONU DerechoInternacional PolíticaExterior RespaldoRuso SeguridadRegional



Yván Gil denuncia despliegue naval de EE.UU.

Lavrov apoya la posición venezolana

amenaza militar en el Caribe

Venezuela y Rusia fortalecen cooperación diplomática

soberanía Nacional ante provocaciones exteriores

acción conjunta en ONU contra intervención



