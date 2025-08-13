GRABADO el 13-08-2025

ALLIGATOR ALCATRAZ: JAULAS con cuchillas Y maltrato Gestión

Desde EstadosUnidos, el periodista Pablo Padula relató las precarias y preocupantes condiciones en las que son alojados los migrantes en las instalaciones conocidas como AlligatorAlcatraz. Según afirmó, cuenta con información de primera mano que revela que las rejas de las jaulas donde se ubican las camas tienen cuchillas, lo que pone en riesgo de sufrir cortes a quienes intenten salir del lugar.



Padula también denunció la existencia de un cuartooscuro y aislado, donde, según sus fuentes, los migrantes son sometidos a maltratos. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre las presuntas violacionesalosderechoshumanos dentro de este centro de detención.



