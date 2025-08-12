GRABADO el 12-08-2025

Delincuentes ponen de rodillas a sus víctimas para robarles todo

Horas después, la camioneta fue recuperada con apoyo de la comunidad.

ATVNoticias
Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿SIGUEN LAS TENSIONES ENTRE PERÚ Y COLOMBIA? BENAVIDES REGRESÓ AL MINISTERIO -ATV.

Gamarra: Empresarios podrán seguir usando símbolos patrios en su mercadería.

Denuncian penalmente a Gustavo Petro por vuelos militares sobre territorio nacional.

¡Imprudencia al volante! Accidentes de tránsito dejan 2 heridos y 1 fallecido en Comas.

Magdalena: Sujeto mata con un destornillador a su inquilino argentino tras una discusión.

Exmilitar que trabaja como sereno en VMT fue detenido por disparar a delincuentes.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 12 de agosto del 2025.

Sujeto asesinó a su hermana por la herencia: Ambos estaban tomando licor en la misma casa.

Madre de familia sufrió robo de 30 mil soles durante extraña llamada.

"Secretos de Cocina": Programa del martes 12 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 12 de agosto de 2025.

Comerciante denuncia a sujeto que le robó ¡Y este se venga agarrándolo a batazos y cuchillazos!.

Yurimaguas: Brujo acaba con la vida de una madre y su hija en pleno ritual.

Patrullero atropella a abuelita, no la quieren atender en la clínica y termina perdiendo la vida.

Delincuentes ponen de rodillas a sus víctimas para robarles todo.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

