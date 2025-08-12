Delincuentes ponen de rodillas a sus víctimas para robarles todo
Horas después, la camioneta fue recuperada con apoyo de la comunidad.
Fe de Erratas ¿SIGUEN LAS TENSIONES ENTRE PERÚ Y COLOMBIA? BENAVIDES REGRESÓ AL MINISTERIO -ATV.
Gamarra: Empresarios podrán seguir usando símbolos patrios en su mercadería.
Denuncian penalmente a Gustavo Petro por vuelos militares sobre territorio nacional.
¡Imprudencia al volante! Accidentes de tránsito dejan 2 heridos y 1 fallecido en Comas.
Magdalena: Sujeto mata con un destornillador a su inquilino argentino tras una discusión.
Exmilitar que trabaja como sereno en VMT fue detenido por disparar a delincuentes.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 12 de agosto del 2025.
Sujeto asesinó a su hermana por la herencia: Ambos estaban tomando licor en la misma casa.
Madre de familia sufrió robo de 30 mil soles durante extraña llamada.
"Secretos de Cocina": Programa del martes 12 de agosto del 2025.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 12 de agosto de 2025.
Comerciante denuncia a sujeto que le robó ¡Y este se venga agarrándolo a batazos y cuchillazos!.
Yurimaguas: Brujo acaba con la vida de una madre y su hija en pleno ritual.
Patrullero atropella a abuelita, no la quieren atender en la clínica y termina perdiendo la vida.
Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.
