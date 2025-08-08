¿Trump sacude la economía peruana? ¿Qué impacto tienen los nuevos aranceles? SEGMENTO PurosFactos
Donald Trump vuelve al centro del debate global con nuevos aranceles que podrían sacudir los mercados internacionales. Pero, ¿qué impacto tendrían en el Perú? ¿Están en riesgo nuestras exportaciones? ¿Podría esto afectar tu bolsillo sin que te des cuenta?
