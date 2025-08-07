GRABADO el 07-08-2025

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio

¿A favor del crimen? Equipo de fiscales especializados del Ministerio Público mostró su preocupación tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la modificación de una ley que podría beneficiar a casos de corrupción como Odebrecht, Alan García, Orellana, Vladimir Cerrón, José Arriola, Vladimiro Montesinos, entre otros.



762 casos deberán ser archivados solo en Lima. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios?



Lee más aquí: https://caretas.pe/politica/estos-casos-se-perjudicarian-tras-fallo-del-tc-sobre-la-extincion-de-dominio-segun-el-ministerio-publico/



