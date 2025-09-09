GRABADO el 09-09-2025

Especialistas respaldan demanda competencial del JNE ante el TC

Especialistas en derecho constitucional se pronunciaron a favor de la demanda competencial presentada por el JNE ante el Tribunal Constitucional. Entre ellos, el expresidente del TC, Víctor García Toma, y el especialista Lucas Ghersi.



jne tribunalconstitucional demandacompetencial elecciones2026 democracia constitucion justiciaelectoral institucionalidad peru politica procesoelectoral garciatoma lucasghersi respetoalaley elecciones

Desde Jurado Nacional de Elecciones

ENVIVO .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 11 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 8 de setiembre de 2025.

Congreso busca ampliar plazo de afiliación para las Elecciones Regionales y Municipales .

Ministros tienen plazo hasta el 13 de octubre para renunciar si quieren postular .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de setiembre de 2025.

PERÚ ELECTORAL: Encuentro histórico del presidente del JNE con periodistas regionales.

EnVivo RPP Pdte. del JNE habla sobre reuniones de trabajo en Chile y coyuntura electoral.

Alcaldes sí pueden ser multados por infringir la neutralidad electoral .

Especialistas respaldan demanda competencial del JNE ante el TC .

Partidos podrán verificar antecedentes de sus precandidatos con la Ventanilla Única del JNE .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de setiembre de 2025.

Acciones de amparos podrían afectar el cronograma electoral .

JNE agiliza procesos y resuelve más de 600 casos con procesos más ágiles .

El 2026 se votará para elegir 60 senadores para un Parlamento bicameral.TuVotoHaceLaDiferencia.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.