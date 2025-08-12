GRABADO el 12-08-2025

¿CAVERO SE APUNTA? Advierten a Petro que habrá sudor y sangre por bandera colombiana en Perú

¿VOLUNTARIOS? Congresistas como Alejandro Cavero han advertido al gobierno de Gustavo Petro que no siga provocando, luego del incidente en que desconocidos colocaron una bandera colombiana en territorio peruano. Aseguró que, si continúan las provocaciones, habrá peruanos que den sudor y sangre por su patria. De igual manera, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Aráoz, ratificó que el gobierno de Dina Boluarte está dispuesto a defender el territorio nacional, aunque consideró el incidente como algo casual.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

colombia islasantarosa santarosa congreso

Desde El Búho pe

¡Patricia Benavides VOLVIÓ! Entre sonrisas, tensión y enfrentamientos en la Fiscalía.

"PERÚ INVADIÓ LETICIA" Presidenciable colombiano agita tensión con Perú para impulsar su campaña.

Crece tensión en la frontera, Colombia colocó bandera, Perú la retiró Pico a Pico.

Ayacucho: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades.

Cusco: Llegan desde Tacna para exigir que no haya impunidad en caso de presunto agresor sexual.

Puno: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

¿CAVERO SE APUNTA? Advierten a Petro que habrá sudor y sangre por bandera colombiana en Perú.

NINGUNEADOS POR CULPA DE DINA Donald Trump ningunea Lima por ser una de las ciudades más inseguras.

¡VÍCTIMA ESTABA DETENIDA! Tras la indignación por violenta agresión a mujeres, PNP pide disculpas.

PASÓ EN EL PERÚ: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana.

"¡ES UNA PROVOCACIÓN!" Nuevos incidentes en la isla Santa Rosa elevan la tensión con Colombia.

PROMETE SACUDIR AL GOBIERNO Comparsa ayacuchana estrena clip contra Dina Boluarte y el Congreso.

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes.

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.