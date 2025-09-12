GRABADO el 12-09-2025

Derrumbe deja 7 MINEROS ATRAPADOS en socavón ilegal en COLOMBIA LR

Siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de un socavón donde extraían oro de forma ilegal en Santander de Quilichao, Cauca. El accidente ocurrió la noche del 11 de septiembre de 2025 y fue confirmado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que también compartió imágenes del lugar cubierto de tierra y agua. Equipos de rescate ya se encuentran en la zona intentando acceder a los trabajadores.



Este tipo de incidentes es común en explotaciones mineras ilegales del suroeste colombiano, muchas de ellas controladas por grupos armados que financian sus actividades con minería y narcotráfico. La falta de regulación sigue cobrando vidas en regiones marcadas por el conflicto.



colombia mineríailegal farc



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



farc colombia

mineros colombia

mineros atrapados colombia

mineros atrapados en colombia

mineria ilegal colombia

farc colombia 2025

Teletón 2025 EN VIVO: sigue la transmisión oficial digital del evento benéfico EnDirectoLR.

PERÚ VS VENEZUELA: PAN CON CHICHARRÓN es CAMPEÓN del MUNDIAL DE DESAYUNOS EnVivoLR LR.

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para conocer al ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS.

¡Insisten! Congreso busca derogar ley de reforma de pensiones HLR.

¿Prefiere el pan con chicharrón? Esto respondieron los peruanos previo a la final LR.

Terremoto de 7,4 sacude Rusia LR.

MARCHA POR RETIRO DE AFP: EMPIEZA MOVILIZACIÓN EN LIMA Y REGIONES HLR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 08 al 12 de septiembre NewsLR.

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA.

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para saber el ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS LR.

TRUMP pide pena de MUERT contra Tyler Robinson, asesino de CHARLIE KIRK LR.

Derrumbe deja 7 MINEROS ATRAPADOS en socavón ilegal en COLOMBIA LR.

EE. UU. amenaza a Brasil por condena a Bolsonaro LR.

¡FUERTE RESPUESTA! Gustavo Gorriti encara a López Aliaga tras amen4za de muert HLR.

Curwen comenta la ausencia de Kenji en presentación de estatua de Fujimori Curwen En La República.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.