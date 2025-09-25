GRABADO el 25-09-2025

Cuba descarta defender a Maduro sí EE.UU. invade Venezuela Gestión

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, descartó categóricamente que la isla participe en un conflicto militar contra Estados Unidos para respaldar a Nicolás Maduro. En una entrevista con Mehdi Hasan, CEO de Zeteo News, el funcionario cubano aseguró que la postura oficial de La Habana será únicamente brindar respaldo político y diplomático a Caracas, no militar.



La declaración llega en un momento de máxima tensión en el Caribe, con el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos y las advertencias de Maduro sobre una eventual guerra en la región. ¿Qué implica esta postura para la relación CubaVenezuelaEE.UU.?



