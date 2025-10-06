GRABADO el 06-10-2025

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario

Como parte de las actividades por su bicentenario, el Diario Oficial El Peruano llegó a Arequipa. El director, Félix Paz, se reunió con el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, con quien conversó sobre las acciones conmemorativas que se desarrollarán en los próximos días.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

