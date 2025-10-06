GRABADO el 06-10-2025

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario

Como parte de las actividades por su bicentenario, el Diario Oficial El Peruano llegó a Arequipa. El director, Félix Paz, se reunió con el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, con quien conversó sobre las acciones conmemorativas que se desarrollarán en los próximos días.



