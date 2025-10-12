Propuesta nacional para garantizar acceso a vivienda y al agua Programa 17 Diálogo Inmobiliario
En Diálogo Inmobiliario conversamos con José Antonio Salardi, exministro de Economía y Finanzas, quien propuso un plan para construir 1.25 millones de viviendas formales y promover la desalación del agua como solución sostenible para Lima. Además, Freddy Valdeón, gerente comercial de Valexpo, explicó cómo los pisos flotantes están transformando el mercado inmobiliario con innovación, diseño y practicidad.
DiálogoInmobiliario ViviendaFormal JoséSalardi Valexpo PisosFlotantes InfraestructuraPerú InnovaciónInmobiliaria AguaParaTodos
