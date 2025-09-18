GRABADO el 18-09-2025

Noticias de 18 de setiembre: MADURO ORDENA OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 CONTRA EE.UU Noticiero

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la ejecución de la operación Caribe Soberano 200, que involucra un despliegue militar desde la isla La Orchila como respuesta a la presencia de ocho buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Padrino describió las maniobras como un ejercicio bastante completo diseñado para calibrar la capacidad militar venezolana frente a un posible escenario de conflicto. CaribeSoberano200 LaOrchila Venezuela FANB



En Washington, Donald Trump criticó duramente a Vladimir Putin, diciéndole que lo ha decepcionado profundamente por mantener la guerra en Ucrania, pese a los esfuerzos declarados por detenerla. La escala del enfrentamiento global y los discursos hostiles crecen, proyectándose tensión en relaciones diplomáticas entre grandes potencias. Trump Putin Ucrania



En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la democracia ante lo que considera intentos autoritarios del gobierno de Estados Unidos. Lula acusó a Trump de debilitar instituciones con imposición de aranceles y decisiones unilaterales. Llamó también a reformar la ONU, argumentando que el sistema actual permite abusos como la guerra en Gaza. Brasil Lula Multilateralismo



La situación en Gaza se agrava drásticamente: los bombardeos continúan, las órdenes de evacuación obligan al desplazamiento de miles de familias hacia el sur del enclave, muchas sin refugio ni acceso a agua potable o alimento. Tedros Adhanom, director de la OMS, denunció condiciones inhumanas. El conflicto humanitario alcanza un punto crítico. Gaza Israel OMS CrisisHumanitaria



Una nota inesperada en esta ronda de noticias es el estado de salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, recientemente diagnosticado con cáncer de piel en fase inicial. Este anuncio se produce mientras ya enfrenta condenas legales por intento de golpe de Estado, agregando una dimensión personal a un momento político convulso. Bolsonaro Salud Justicia



CaribeSoberano200 PresenciaMilitar Venezuela TrumpVsPutin Brasil Lula Gaza Israel CáncerBolsonaro CrisisHumanitaria noticiashoy internacional militarización derechoshumanos geopolítica



despliegue militar en La Orchila

Caribe Soberano 200 respuesta a buques de EE.UU.

críticas de Lula a decisiones unilaterales de Washington

guerra en Gaza y desplazamientos masivos

diagnóstico de cáncer de Bolsonaro

diplomacia vs confrontación

crisis institucional Brasil

condiciones inhumanas Gaza



