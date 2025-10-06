GRABADO el 06-10-2025

Paro de transportistas 6 de octubre: situación actual en Lima y Callao El Comercio

Este lunes 6 de octubre, el ParodeTransportistas afectó gravemente el tránsito en Lima y Callao. La medida fue convocada por el gremio de transportepúblico formal como protesta por el asesinato de los conductores Daniel José Cedeño Alfonso y Guillermo Arturo Álvarez. El director de la CámaraInternacionaldelTransporte, Martín Ojeda, señaló que el paro es simbólico y pacífico ante la ola de inseguridad que golpea al sector.



En distritos como Carabayllo se registraron bloqueos e incendios de llantas en la avenida Túpac Amaru, mientras buses de El Rápido también detuvieron operaciones. Las empresas que se sumaron a la paralización incluyen a La 50, Santa Catalina, Evipusa, Edilberto Ramos, Consorcio Villa, La Zeta, Etuchisa-Los Chinos, El Cóndor SAC, Urbanito y Nueva América.



La ATU garantizó la operación del Metropolitano, corredores complementarios y Metro de Lima pese al llamado apagado de motores. Además, la Policía desplegó 28 buses para asegurar el traslado de los ciudadanos.



Ojeda también declaró que el gremio ya no dialogará con el ministro del Interior, sino que exige reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y la presidenta Dina Boluarte para buscar soluciones frente a la violencia contra el transporte urbano.



¿Qué opinas sobre esta protesta? ¿Te viste afectado por el paro?



