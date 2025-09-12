GRABADO el 12-09-2025

CHARLIE KIRK: así fue el MOMENTO de la HUIDA del ASESINO, TYLER ROBINSON LR

En un nuevo vídeo difundido por las autoridades estadounidenses se puede observar el momento exacto en el que el presunto tirador de Charlie Kirk huye tras cometer el crimen. En las imágenes se puede observar cómo un sujeto corre por el tejado de una vivienda desde donde se realizó el disparo, a una distancia de 182 metros, y posteriormente huye del edificio a pie y en plena luz del día. Por el momento y según imágenes difundidas por el FBI, el principal sospechoso de asesinar a Kirk vestía con gafas de sol, zapatillas Converse y una camiseta negra en la que se podía observar una bandera estadounidense y un águila.

