GRABADO el 13-08-2025

UNI 2025: el ambiente previo al examen de admisión EnVivoLR

Este miércoles 13 de agosto se lleva a cabo el primer examen de admisión 2025-2 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Más de cinco mil postulantes de distintas regiones del país compiten por una de las 1.510 vacantes disponibles. En los exteriores de la casa de estudios, decenas de padres de familia se congregan para acompañar y brindar apoyo emocional a sus hijos en este decisivo momento.



Examen de admisión

Ingeniería

Postulantes

